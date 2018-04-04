Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan iki şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda serbest geçiş sistemi montajı gerçekleştiriliyor. Otoyolun Torbalı yönü 1. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma 30 Nisan'a kadar her iki yönde ikişer şeritten kontrollü izin verilecek.
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.