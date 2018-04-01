Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan iki şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşıma soldaki iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) sahil yolu bağlantılı stadyum yolunun Akçaabat-Trabzon yönündeki şeridinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 10 Nisan'a kadar bağlantı yolu ulaşıma kapalı tutularak, trafik Akyazı Tüneli'ne yönlendirilecek.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 24-32. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Karakeçili-Bala-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki bölünmüş yol ve Devlet Su İşlerince yapılan açık kazı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.