Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan iki şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşıma soldaki iki şeritten kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antakya-Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) sahil yolu bağlantılı stadyum yolunun Akçaabat-Trabzon yönündeki şeridinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 10 Nisan'a kadar bağlantı yolu ulaşıma kapalı tutularak, trafik Akyazı Tüneli'ne yönlendirilecek.
Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 24-32. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Karakeçili-Bala-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki bölünmüş yol ve Devlet Su İşlerince yapılan açık kazı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.