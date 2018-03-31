Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit devlet yolunun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılarak ulaşıma tek yönden gidiş geliş olarak izin verilecek.
Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 4-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Durağan- Vezirköprü yolunun 13-14 kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilirken Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Rize Ardeşen devlet yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar 1 Tüneli'nde 2 Nisan 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Rize Ardeşen yönünde bulunan güney tüpünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Kastamonu-İnebolu devlet yolu ayrımı - Devrekani - Çatalzeytin Yolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Devrekani Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki tarafında ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.