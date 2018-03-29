Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarımı gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönünde üç şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sağ taşımadan kontrollü yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) sahil yoluyla bağlantılı stadyum yolunun Akçaabat-Trabzon yönündeki şeridinde yapım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle 10 Nisan'a kadar bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Trafik, aynı yöndeki Akyazı Tüneli'ne yönlendirilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.