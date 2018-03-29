Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarımı gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönünde üç şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sağ taşımadan kontrollü yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) sahil yoluyla bağlantılı stadyum yolunun Akçaabat-Trabzon yönündeki şeridinde yapım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle 10 Nisan'a kadar bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Trafik, aynı yöndeki Akyazı Tüneli'ne yönlendirilecek.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.