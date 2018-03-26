Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kaynaşlı kavşakları arasında köprü çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun 11-12. kilometrelerinde iki yönde de (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sarayönü-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresinde (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Tokat-Sivas devlet yolunun 17-18. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Göktürk-Hasdal kavşakları Hasdal istikametinde bir şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan veriliyor.