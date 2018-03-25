Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle 14 Nisan'a kadar Karapürçek-Samsun istikametinde sağ taraftan 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım çift yönlü ve ikişer şeritten sağlanıyor.
Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Batman-Kozluk yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.