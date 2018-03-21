Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle 14 Nisan'a kadar Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niksar- Reşadiye yolunun 12-16. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus Batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ taşımadan kontrollü devam ediyor.
Çankırı-Ankara yolunun 4-7. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Sarayönü- Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerindeki Ilgın şehir geçişi köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Batman-Kozluk yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.