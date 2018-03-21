Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle 14 Nisan'a kadar Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 12-16. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus Batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ taşımadan kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-7. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sarayönü- Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerindeki Ilgın şehir geçişi köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Batman-Kozluk yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.