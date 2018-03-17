Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun (Serbest Bölge-Tarsus Batı kavşağı) 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Mersin'den Adana istikameti yönünde sol taşıma trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ taşımadan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yalova-İzmit devlet yolunun sanayi köprülü kavşağında yapılacak çalışmalar nedeniyle ana yol ulaşıma kapatılacak ve ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanacak.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri devlet yolunun 65-67. kilometrelerindeki yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.