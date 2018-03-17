Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun (Serbest Bölge-Tarsus Batı kavşağı) 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Mersin'den Adana istikameti yönünde sol taşıma trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ taşımadan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yalova-İzmit devlet yolunun sanayi köprülü kavşağında yapılacak çalışmalar nedeniyle ana yol ulaşıma kapatılacak ve ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanacak.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri devlet yolunun 65-67. kilometrelerindeki yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et