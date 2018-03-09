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Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresinde (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırkağaç-Akhisar yolunun 32-33. kilometrelerinde Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 11-13 ve 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma, soldan 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

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