Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresinde (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırkağaç-Akhisar yolunun 32-33. kilometrelerinde Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bozkır-Hadim yolunun 11-13 ve 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma, soldan 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.