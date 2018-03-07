Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları yönünde sağdan iki şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma karşı şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Torul Giriş Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ilgaz-Çankırı-Ankara yolunun 7-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 20-21. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.