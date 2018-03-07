Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları yönünde sağdan iki şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki iki şeritten gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma karşı şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Torul Giriş Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Ilgaz-Çankırı-Ankara yolunun 7-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 20-21. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.