Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, üstyapı iyileştirme ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki (Yalova-Yıldırım ayrımları) üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle duble yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 11-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.