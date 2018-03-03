Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, üstyapı iyileştirme ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, üstyapı iyileştirme ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki (Yalova-Yıldırım ayrımları) üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle duble yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş geliş olarak gerçekleştirilecek.
Ermenek-Mut yolunun 11-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.