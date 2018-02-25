Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Uşak- Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen köprülü kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerinde Üskübü Melen köprüsü yanına yeni köprü yapıldığından, bu kesimde Akçakoca-Düzce istikametinde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Malatya-Elazığ devlet yolundaki Üniversite Köprülü Kavşağı-1'deki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siverek- Şanlıurfa yolu (cezaevi kavşağı) 54-56. kilometreleri, yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş-geliş gerçekleştirilecek.
Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri devlet yolunun 65-67. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.