Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Samsun-Karapürçek kavşakları yönünde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerindeki serbest geçiş sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 7 Mart'a kadar İzmir-Aydın yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı yönünde iki yönlü izin verilecek.

Ayancık-Sinop yolunun 55-57. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından ve kavşak kolundan sağlanıyor.

Konya- Karaman yolunun 14. kilometresindeki Kaşınhanı (Torku) kavşağında sürdürülen alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5. kilometresinde (Dolaylı mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışmaları sebebiyle 26 Şubat'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.