Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Samsun-Karapürçek kavşakları yönünde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerindeki serbest geçiş sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 7 Mart'a kadar İzmir-Aydın yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı yönünde iki yönlü izin verilecek.
Ayancık-Sinop yolunun 55-57. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından ve kavşak kolundan sağlanıyor.
Konya- Karaman yolunun 14. kilometresindeki Kaşınhanı (Torku) kavşağında sürdürülen alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 5. kilometresinde (Dolaylı mevkisi) yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışmaları sebebiyle 26 Şubat'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.