Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı bağlantı kolunun 1-2'inci kilometreleri arasında Serbest Geçiş Sistemi montaj çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde iki yönlü gerçekleştirilecek.
Ankara çevre otoyolunun Samsun Kavşağı- Karapürçek Kavşağı 0-2'nci kilometreleri arasında görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı istikametinden sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım soldan 2 şeritten kontrollü verilecek.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 28-32'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.
Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 40-44'üncü kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılacak.
Akçaabat - Trabzon yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Akyazı Tünelinin kuzey tüpünde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.