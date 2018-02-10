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Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı bağlantı kolunun 1-2'inci kilometreleri arasında Serbest Geçiş Sistemi montaj çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde iki yönlü gerçekleştirilecek.

Ankara çevre otoyolunun Samsun Kavşağı- Karapürçek Kavşağı 0-2'nci kilometreleri arasında görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı istikametinden sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım soldan 2 şeritten kontrollü verilecek.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 28-32'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 40-44'üncü kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılacak.

Akçaabat - Trabzon yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Akyazı Tünelinin kuzey tüpünde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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