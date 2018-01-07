Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uzunköprü-Keşan yolunun 28. kilometresinde köprülü kavşak çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Osmaniye- Gaziantep devlet yolunda 40-42. ile 46-47. kilometrelerinde yarma, dolgu, temel alt temel ve BSK çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerinde, Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları yapıldığından, bu kesimde Akçakoca-Düzce istikametindeki trafik kontrollü gerçekleşiyor.
Ünye-Fatsa-Ordu devlet yolunun 5. kilometresinde Curi Köprüsü derzlerinde yapılan çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Uşak-Banaz- Afyonkarahisar il sınırı 1-3. kilometrelerinde Denizli Kavşağı köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.