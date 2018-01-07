Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uzunköprü-Keşan yolunun 28. kilometresinde köprülü kavşak çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.



Osmaniye- Gaziantep devlet yolunda 40-42. ile 46-47. kilometrelerinde yarma, dolgu, temel alt temel ve BSK çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.



Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerinde, Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları yapıldığından, bu kesimde Akçakoca-Düzce istikametindeki trafik kontrollü gerçekleşiyor.



Ünye-Fatsa-Ordu devlet yolunun 5. kilometresinde Curi Köprüsü derzlerinde yapılan çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.



Uşak-Banaz- Afyonkarahisar il sınırı 1-3. kilometrelerinde Denizli Kavşağı köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.