Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Tekirdağ yolunun 14-30. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanacak.



Çankırı-Kalecik- Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştirilecek.



Muğla-Kale yolunun 35-50'nci, Ermenek-Mut yolunun 11-35'inci, İspir-Erzurum yolunun 20-33'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Tirebolu Görele ayrımı ile Doğankent yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yüzünden ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.