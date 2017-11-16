Karayollarında Durum

Karayollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.





Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1.Bölge Müdürlüğü sınırı mevkisi 13-15. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapıldığından, otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.



İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometreleri Torbalı yönünde serbest geçiş sistemi montajı gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım İzmir yönünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.



TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 97-117. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.



Gümüşova-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle Düzce-Gümüşova istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gümüşova-Düzce yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Hopa-Borçka yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.