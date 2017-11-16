Karayollarında Durum
Karayollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1.Bölge Müdürlüğü sınırı mevkisi 13-15. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapıldığından, otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometreleri Torbalı yönünde serbest geçiş sistemi montajı gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım İzmir yönünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 97-117. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle Düzce-Gümüşova istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gümüşova-Düzce yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.