Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit doğu kavşakları kesimi 97-116. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 14 Ekim'e kadar otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatılması durumunda ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.



Burdur-Antalya sınırı Antalya-Manavgat yol ayrımının 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.





Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklı trafiğe kapalı olacak.



Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle 19.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.





Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Barla-Eğirdir yolundan gerçekleştirilecek.