Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit doğu kavşakları kesimi 97-116. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 14 Ekim'e kadar otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatılması durumunda ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.
Burdur-Antalya sınırı Antalya-Manavgat yol ayrımının 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklı trafiğe kapalı olacak.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle 19.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Barla-Eğirdir yolundan gerçekleştirilecek.