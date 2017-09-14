Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit doğu kavşakları 97-116. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Gaziantep-Osmaniye il sınırı yolunun 8-15. kilometrelerindeki Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerinde kontrol sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy Viyadüğü yapımı çalışmaları nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elmalı-Finike yolunun 18. kilometresinde (Elmalı ilçesi Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.