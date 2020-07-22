Karayollarında bekleme yapan araçlar denetlendi Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek/gerekli işaretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik 18-19-20 Temmuz tarihlerinde denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek/gerekli işaretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik 18-19-20 Temmuz tarihlerinde denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik, kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında gözlenen "Kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek/gerekli işaretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla ülke genelinde "yol kenarında bekleme yapan araçlara" yönelik yapılan kontrollerde 20 bin 86 sürücü denetlendi.

Denetimlerde, 69 sürücünün araçlarda olması gereken gereçleri bulundurmadığı, 952 sürücünün zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullandığı veya gerekli önlemleri almadan durakladığı/park ettiği gibi diğer ihlallerle birlikte toplam 2 bin 455 trafik kuralı ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 125 araç trafikten men edildi, 32 sürücünün belgesi de geçici olarak geri alındı.

Kaynak: AA