Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü

Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Valiliği'nden alınan kararla azami hız sınırları Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu'nda 90 km'den 70 km'ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu'nda ise 110 km'den 90 km'ye düşürüldü.

Gaziantep Valiliği'nden alınan kararla azami hız sınırları Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu'nda 90 km'den 70 km'ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu'nda ise 110 km'den 90 km'ye düşürüldü.

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yollar hakkında azami hız sınırının düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığının (UKOME) 11.08.2021 tarihli kararı ile yol yapım çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu azami hız sınırı 90 km/h'den 70 km/h 'ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu azami hız sınırı 110 km/h'den 90 km/h'ye düşürülmüştür. İlgili güzergahta seyahat edecek olan sürücülerimizin belirlenen yeni hız sınırlarına uyması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Baykal Gülben Ergen Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karayollarında azami hız sınırları düşürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:08:31. #1.15#

title