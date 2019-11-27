Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı
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Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı

Bursa'da Karayollarına ait 400 metre tel, demir borular ve çok sayıda bariyer kutularını kamyonla çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

27.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:59
Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı

'da Karayollarına ait 400 metre tel, demir borular ve çok sayıda bariyer kutularını kamyonla çaldığı iddia edilen 2 kişi, tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyonu çalıştırdığı düz kontak sistemi ise görenleri hayrete düşürdü.


Bursa'da 2 şüpheli yol kenarında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait eşyaları çalarken fark edilince kaçmaya başladı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen motorize yunus ekipleri, 2 kilometrelik takibin ardından hırsızlık olayına karışan kamyonu Bulvarı üzerinde durdurdu. Kamyonda bulunan A.K. ve T.D.'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken, çok sayıda da hırsızlık suçundan sabıkalarının bulunduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu iddia edilen demirleri incelemek için Karayolları ekiplerine bilgi verildi. Karayolları ekiplerinin kamyondaki 400 metre tel ve demir boruların Karayollarına ait olduğunu tespit etmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Şüphelilerin kamyonu çalıştırmak ve lambaları yakmak için kullanılan elektrik anahtarıyla kurdukları düz kontak sistemi ise görenleri hayrete düşürdü. - BURSA

Kaynak: İHA
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