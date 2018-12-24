Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi Komisyonda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Metin Akpınar'ın, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlere ilişkin "İtirazımız; başımızdan geçen tatsız, kabul edemeyeceğimiz geçmişteki yaşanmış olan hadiselerin Türkiye'de seçilmiş, meşru, 26 milyondan fazla oy alan cumhurbaşkanına hatırlatılması ve ona mesaj verilmeye çalışılmasıdır. Herkes yerini bilmeli." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Muş, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Bir milletvekillerinin "İstanbul'u kaybediyorlar, kaybedecekler. Ondan dolayı böyle bir paket getirdiler." sözünü hatırlatan Muş, "Bir taraftan Türkiye'de demokrasinin olmadığı, otoriter rejim olduğu iddialarını dile getirirken diğer taraftan da 'Bir paket hazırlayıp Büyükşehiri kurtarmanın derdine düştüler.' gibi bir eleştiri yapılıyor. Sizce bir tezat yok mu? Otoriter rejimlerin olduğu, demokrasinin olmadığı yerlerde siz bir yeri kazanamazsınız. Alma imkanınız yoktur. Çünkü otoriter rejim kaybetmez." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasi ve hukukun olduğunu, bu yüzden siyasi partilerin bütün güçleriyle seçime hazırlandığını ifade eden Muş, "Şunu kabul etmemiz mümkün değil; 'Bu bir rüşvettir.' Bir kere bunu halkımıza hakaret olarak addederiz. Milletimiz oyunu niçin, ne zaman, nasıl kullanacağını iyi bilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçimlere şaibe karıştırmıyoruz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "İstanbul ile ilgili kaybedileceğine dair büyük bir korku var." sözüne de yanıt veren Muş, "Sayın Paylan, biz İstanbul'u kazanacağız. Şüpheniz olmasın. Kendimize güveniyoruz fakat siz ne yapacaksınız, ona karar verin. Bizi boş verin siz. Daha adayınız yok ortada. Aday çıkaracak mısınız, çıkarmayacak mısınız yoksa CHP'ye mi destek vereceksiniz? Bunu rahat rahat söyleyin." ifadesini kullandı.

"Seçimlere şaibe karıştırmıyoruz." diyen Muş, sonuna kadar ifade ve basın özgürlüğünden, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinden yana olduklarını belirtti.

Metin Akpınar'ın, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözleri hatırlatan Muş, "Orası bir mizah sahnesi değil, orada bir tiyatro çevrilmiyor. Siyasi tartışma programı var ve bu sözler orada söyleniyor. Bizim kimseden korkumuz da çekincemiz de olmadı. Bu sözler, bir ülkenin cumhurbaşkanına söyleniyor. Bu, eleştirinin ötesinde bir şeydir." dedi.

"İtirazımız, cumhurbaşkanına mesaj verilmeye çalışılmasıdır"

Başka bir kanun teklifiyle dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasının öngörüldüğünü dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sinema izleyicisi 2 milyondan 40 milyona çıkmış. Bu bir başarıdır. Türkiye'de bu anlamda bir baskılama, kısıtlama olsa insanlar buraya gitmez. Bizim itirazımız; başımızdan geçen tatsız, kabul edemeyeceğimiz geçmişteki yaşanmış olan hadiselerin Türkiye'de seçilmiş, meşru, 26 milyondan fazla oy alan bir cumhurbaşkanına hatırlatılmasıdır ve ona mesaj verilmeye çalışılmasıdır. Herkes yerini bilmeli. Eleştiri sınırları içinde kalmak kaydıyla kimseye herhangi bir şey söylemeyiz. Hakkımızı tabii ki hukukta arayacağız, mahkemeye gideceğiz."

Muş, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden yararlanmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapıldığını belirtti.

İmar barışına ilişkin süre uzatımının, yürütmenin konusu olduğunu anlatan Muş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefonla arayarak, bu konuda süre uzatımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi istediğini bildirdi.

"19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış"

Mehmet Muş, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan araçların geçişiyle oluşan cezaların silinmesi ve bu ceza kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesinin teklif edildiğini belirterek, "Son rakamlara göre 26 bin 744 adet tebligatın ödemesi yapılmış. 19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış. Bu da iade edilecek." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, İmar barışı kapsamındaki yapıların yüzde 90'ının AK Parti hükümetlerinden önce olduğunu söyledi. Erim, "Ben, 2004 yılında belediye başkanlığına başladığımda bu işi sıkı tuttuk. Öz babamı dahi bu imar yüzünden savcılığa verdim. Burada biraz da iş belediye başkanlarına düşüyor." diye konuştu.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA