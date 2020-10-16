KARAYOLLARI'NDAN KÖPRÜ GEÇİŞİ AÇIKLAMASI
16.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:47
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı