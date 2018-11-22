Karayolları Misafirhanesinde Silahlı Kavga: 2 Ölü

Sivas'ta bulunan Karayolları misafirhanesinde personel arasında çıkan silah kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 16. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'nin bodrum katında yaşandı. Personel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada A.K. isimli şahsın tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince öldükleri belirlenen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SİVAS