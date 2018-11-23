Karayolları Misafirhanesinde Garson Dehşet Saçtı: 2 Ölü

SİVAS'ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Sivas