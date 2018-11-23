Karayolları misafirhanesi cinayetleri sırrını koruyor

SİVAS - Sivas'ta dün gece karayolları misafirhanesinde mesai arkadaşlarını pompalı tüfekle öldüren garsonun yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayda hayatını kaybeden fırın ustası ve aşçının otopsi işlemleri tamamlanarak cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson Alpaslan K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından Alpaslan K. evine gidip pompalı tüfek alarak misafirhaneye geri döndü. Alpaslan K. yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçarak bir süre önce tartıştığı mesai arkadaşı Kızak ve Tutuş'u ateş ederek vurdu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazeler ailelere teslim edildi

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen fırın ustası Tutuş'un ve bekar olan Kızak'ın cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Tutuş'un cenazesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Cami'nde cuma namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilirken, aynı olayda hayatını kaybeden Kızak'ın cenazesi ise Kangal ilçesine götürüldü. Aşçı Kızak'ın cenazesi ikindi namazı sonrası ilçede son yolculuğuna uğurlanacak.

Öldürdüğü arkadaşının otomobiliyle evinden tüfeği aldı

Pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren Alpaslan K.'nin olayda kullandığı tüfeği evinden almaya öldürdüğü Özal Kızak'ın otomobiliyle almaya gittiği öğrenildi. Tüfeği alıp cinayetleri işleyen Alpaslan K. daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olaydan yaklaşık 4 saat sonra aracı Diriliş Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Alpaslan K.'nin iki çocuğunu da alarak başka bir araçla kaçtığı tahmin ediliyor. Cinayet zanlısı Alpaslan K.nin geçen yıl kardeşinin ölmesinin ardından bir süre önce de trafik kazası geçiren Alpaslan K.'nin psikolojisinin bozulduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Cinayetleri neden işlediği bilinmezken polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışmalara devam ediyor.