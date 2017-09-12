Karayolları Kars-Susuz Eski Yolunun Onarımını Yapıyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce, yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.



Karayolları ekiplerince, Kars Dereiçi bölgesinden Susuz'un Aynalı ve Çamurlu ve Boğazköy köylerine giden yolun bakım ve onarımı yapılıyor. Uzun süreden beri bozuk olan yolların onarımın yapılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Dereiçi bölgesini kullanan sürücüler, uzun süreden bozuk olan yolların bakım ve onarımın yapılmasının sevindirici olduğunu belirttiler.



Kars Barajı su tutmaya başladığı andan itibaren yeni yolun kullanılacağı bölgede eski yola sadece onarım yapılıyor. Çukurları asfalt malzemesiyle doldurulan yol, baraj su tutunca Boğazköy'ün de boşaltılmasıyla birlikte yeni yoldan trafiğe açılacak.



Öte yandan Aynalı ve Çamurlu köylerine ulaşım sağlayan yolunda yapımı aralıksız devam ediyor. - KARS