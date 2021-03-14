Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor
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Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor

14.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:52
Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karlı mücadele ekipleri, Kars-Çıldır Karayolu'nun Taşbaşı Köyü mevkiinde kar temizleme çalışması başlattı.

Greyderlerle yol kenarına yığılan kar, rotatif aracılığıyla metrelerce uzağa savrularak kaldırılıyor. Kars'ta kış aylarında özellikle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Kars-Çıldır yolunun sürekli trafiğe açık kalması için karayolları ekipleri 7-24 görev yapıyor.

Yol kenarlarında yığılan kar rotatif aracığıyla temizlenirken, ekipler greyderlerle yollarının kar ve buzunu temizliyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars-Çıldır-Gürcistan karayolunu kullanan sürücüler, "Karayolları ekipleri yolu kısa sürede açtı. Şuan da kar temizliği yapıyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz" dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerince Kars-Çıldır ve Kars-Göle, Kars-Digor-Iğdır arasında çalışma yürütülüyor. Ekipler, yollarının karını temizleyerek, yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor. - KARS

Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor
Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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