Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.
05.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:24
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA