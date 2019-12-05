Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"
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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.

05.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:24
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu:

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA
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