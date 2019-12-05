Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.
05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:09
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA