Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...
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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:09
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu:

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

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: Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...
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