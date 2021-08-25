Karayolları Genel Müdürlüğünden İstanbul'da taşınmaz satışı
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Karayolları Genel Müdürlüğünden İstanbul'da taşınmaz satışı

Karayolları Genel Müdürlüğünden İstanbul'da taşınmaz satışı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait İstanbul Pendik'teki taşınmaz kapalı teklif usulü artırma ile satılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait İstanbul Pendik'teki taşınmaz kapalı teklif usulü artırma ile satılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün taşınmaz satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Pendik ilçesi Doğu Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait toplam 853,89 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

Taşınmazın tahmini bedeli 5 milyon 417 bin 932 lira olarak belirlenirken ihale 15 Eylül saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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Karayolları Genel Müdürlüğünden İstanbul'da taşınmaz satışı - Haberler Ekonomi
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