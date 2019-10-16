Karayolları Genel Müdürlüğünden acele kamulaştırma

16.10.2019 08:34

Adıyaman'da bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Narince-9'uncu Bölge Hududu Devlet Yolu Ayrımı-Akıncılar İl Yolu Projesi kapsamında, Adıyaman'ın Kahta ilçesi, Erikli, Narince, Gökçe, Tuğlu, Göçeri, Durak, Güdülge ve Akıncılar mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA