Karayolları Genel Müdürlüğünden acele kamulaştırma
Adıyaman'da bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Adıyaman'da bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Narince-9'uncu Bölge Hududu Devlet Yolu Ayrımı-Akıncılar İl Yolu Projesi kapsamında, Adıyaman'ın Kahta ilçesi, Erikli, Narince, Gökçe, Tuğlu, Göçeri, Durak, Güdülge ve Akıncılar mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.