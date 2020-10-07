Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı 2020: Mülakatsız 170 sözleşmeli personel tercih işlemi başladı!
Karayolları Genel Müdürlüğü, mülakatsız 10 sözleşmeli personel alımı yapıyor. ÖSYM üzerinden KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi için tercihler başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 tercih kılavuzu da yayımlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, KPSS ile lisans ve ön lisans düzeylerinde personel temini yapılacak. KGM internet sitesinde konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları haberimizde.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu için tıklayın...
Adaylar tercihlerini, 07 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü lisans aranan nitelikler...
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.