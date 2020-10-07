Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı 2020: Mülakatsız 170 sözleşmeli personel tercih işlemi başladı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, mülakatsız 10 sözleşmeli personel alımı yapıyor. ÖSYM üzerinden KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi için tercihler başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 tercih kılavuzu da yayımlandı.