Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (5) - Haberler
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (5)

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (5)AÇILAN VE KAPANAN YOLLARKarayolları Genel Müdürlüğü'nden saat 20.00 itibariyle yollardaki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

VAN (DHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (5)

AÇILAN VE KAPANAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden saat 20.00 itibariyle yollardaki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre; Muş- Tatvan, Tatvan- Van ve Bitlis- Van yoları ulaşıma açıldı. Hakkari- Şırnak yolu Çığlı- Ortaköy arası, Van- Ağrı Doğubayazıt yolu Tendürek geçişi, Kangal- Gürgün devlet yolu ve Kayseri- Develi il yolu ise ulaşıma kapatıldı.

Haber: ANKARA,


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Karayolları Genel Müdürlüğü, Van, Güncel, Haber

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