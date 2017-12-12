Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alımı Başvuruları Başladı!

Karayolları Genel Müdürlüğü Aralık ayının ilk haftasında yayımladığı ilana göre, bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacağını belirtmişti. İlana başvurular bugün ( 12 Aralık 2017 ) itibari ile başladı! Adaylar başvuru şartlarını taşımaları dahilinde başvuru yapabilecek. Buna göre adaylardan 2016 yılına Ait Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacaktır. Ayrıca adayların KPSS den aldıkları puan durumu esas alınarak 09 Ocak 2018 tarihi ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutulacaklardır.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

KaraYolları Genel Müdürlüğü memur alım ilanına başvuru yapacak adyalar aranan bütün nitelikleri taşımak zorundadırlar. Buna göre başvuru yapacak adaylar, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Ankara ili için başvuru yapacak adaylardan son beş yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dİl sınavından en az B düzeyinde puan almış olmak ve kadrosuna göre özel şartları taşımaları ve 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları düzeyinde KPSSP3 puan türünden en az 70 veya üzeri puan almış olmak şartları aranacaktır.

Buna göre KaraYolları Genel Müdürlüğü bünyesine toplamda 16 kişilik kadro ile alım yapacak ve bu kadrolar, Ankara Merkezde, 5 İnşaat Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 Jeodeji ve Fotogrametri Mühendisi kadrosunda 1, İzmir'de 4 İnşaat Mühendisi ve Merkesinde 4 İnşaat mühendisi olmak üzere Ankara, İzmir ve Mersin illerinde toplamda 16 memur personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alım ilanı 07 Aralık 2017 tarihinde duyurulmuştu. Bunun üzerine başvurular bugün başladı ve en geç 19 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir. Söz konusu olan ilana başvurular, Kara Yolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan "İlk Atama Başvuru Formu"nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.