Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı Açıklaması - Haberler
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Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı Açıklaması
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Açıklamaya göre, tır trafiğine kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu'nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi tır trafiğine kapatıldı.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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