Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.