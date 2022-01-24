Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. - Haberler
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Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü : "İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılmış olup, Ankara yönünde çalışmalar devam etmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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