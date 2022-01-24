Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için...
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü : İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri