Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için...

Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.