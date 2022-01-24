Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için... - Haberler
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Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için...

Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için...
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü : İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılırken TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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