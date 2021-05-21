Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya'daki iki taşınmazını ihaleyle satacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya'daki iki taşınmazını ihaleyle satacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya'daki iki taşınmazını ihaleyle satacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde bulunan iki taşınmazını satışa çıkardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde bulunan iki taşınmazını satışa çıkardı.

KGM 13. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti KGM adına kayıtlı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki toplam 51 bin 58,92 metrekarelik tarla ve bahçe niteliğindeki taşınmazların satışı, 16 Haziran saat 11.00'de Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu'nda yapılacak.

Tahmini satış bedeli 45 milyon 850 bin 910,16 lira olan taşınmazlar için geçici teminat bedeli ise 1 milyon 375 bin 550 lira olarak belirlendi.

İhalede teklifler, kapalı zarf usulünde yazılı olarak yapılacak. Postayla gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere İhaleler Başmühendisliğine ulaştırılması gerekiyor.

Şartname ve diğer evrak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde mesai saatlerinde görülebilecek.

Şartname, Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne 300 lira yatırılarak temin edilebilecek.

İhale en yüksek teklif üzerinden, her pay artırımı en az 10 bin lira olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya'daki iki taşınmazını ihaleyle satacak - Haberler Ekonomi
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