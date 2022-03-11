Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması - Haberler

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Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
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Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu Otoyolu Dörtdivan OHT ile Tursan OHT Bölgesinde, tırların bekletildiğini ve güzergahın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

KARAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu Otoyolu Dörtdivan OHT ile Tursan OHT Bölgesinde, tırların bekletildiğini ve güzergahın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.

Buna göre, Karaman-Mut Yolu'nun tır ve çekicili araçlar hariç ulaşıma açıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Otoyolu Dörtdivan OHT ile Tursan OHT Bölgesinde, tırlar bekletilerek güzergah çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bingöl-Erzurum Yolu, tır trafiğine kapatıldı.

Denizli-Serinhisar-Anatalya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Ağrı-Van Yolu, Hakkari-Şırnak Devlet Yolu, Gümüşhane-Erzincan Yolu ulaşıma kapalıdır."

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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