Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması
AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.
KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.
Buna göre, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel