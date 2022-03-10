Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması - Haberler

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Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
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Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.

Buna göre, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü, Seydişehir, Karaman, Akşehir, Güncel, Haberler

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