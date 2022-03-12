VAN (İHA) - - Karayolları ekiplerinin kar mesaisi

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma acmaya çalıyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı. Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit yolunun Tendürek Dağı geçidi, Yüksekova ilçesi ile Dağlıca yolu, Tatvan-Van karayolu, Ahlat-Karahansan ile Malazgirt- Karahasan yolu, Adilcevaz-Makazgirt yolu ile Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ulaşıma kapatılan yollarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.