Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor - Haberler
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Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Haberler | Genel

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

NEVŞEHİR (İHA) - Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için Nevşehir genelinde 21 araçla görev yapıyor. Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler özellikle tipi bulunan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri özellikle Kayseri-Kırşehir karayolunun Nevşehir sınırlarında olan bölge ile Nevşehir- Kayseri, Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir Niğde karayolunu açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasında çektikleri görüntüleri basın mensuplar ile paylaşırken, Nevşehir'de kapalı yol olmadığı bildirildi.

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

Nevşehir, kar, Genel, Yerel, Haber

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