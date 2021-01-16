Karayolları ekipleri, yollarda kar mesaisine hazır

Bursa'da etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamamaya yol açmaması için ekipler yoğun çalışıyor.

Bursa'da etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamamaya yol açmaması için ekipler yoğun çalışıyor.

Karayolları ekipleri özellikle büyük kentleri birbirine bağlayan ana yollarda kar mesailerini artırdı.

Bursa - Ankara kara yolu Mezitler Boğazı mevkisinde dün geceden bu yana yoğun sürdürülen karla mücadele kapsamında ekipler yola solüsyon uygulamanın yanı sıra kar küreme çalışmasını da devam ediyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede, araçlarla yollara uygulanan sıvı solüsyon sayesinde her kar yağışında kapanan yollar açık tutuldu.

Olası sıkıntıların önüne geçmek için karayolları trafik ekipleri her an hazır bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek