KARAYOLLARI EKİPLERİ, YANGININ YERLEŞİM YERLERİ İLE BAĞLANTISINI KESMEK İÇİN GENİŞ YOLLAR AÇIYOR.

Antalya İbradı Gölcük Mevkiinde yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki tüm karayolu şantiyelerinin yangınla mücadelede kullanıldığını söyledi.

Antalya İbradı Gölcük Mevkiinde yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki tüm karayolu şantiyelerinin yangınla mücadelede kullanıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Tüm şantiyelerimiz, ekiplerimiz, ekipmanlarımız yangınla mücadele ediyor. Karayolları ekiplerimiz şu anda yangının yerleşim yerleri ile bağlantısını kesmek için bulundukları bölgelerde geniş yollar açmaya çalışıyorlar ki yangının diğer bölgelerle bağlantısı kesilsin. Olağanüstü bir hal var bölgede. Temennimiz yangınların bir an önce söndürülmesi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya İbradı Gölcük Mevkiinde yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde yangından etkilenen bölgelerde günlerdir incelemelerini sürdüren Karaismailoğlu, İbradi Gülcük Mevkiinde bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili basın açıklaması yaptı.

"Tüm şantiyelerimiz, ekiplerimiz, ekipmanlarımız yangınla mücadele ediyor. "

Bölgelerde bulunan karayolları şantiyelerini adeta birer koordinasyon merkezine çevirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu; Bodrum, Milas ve Marmaris'te de ekiplerin aynı şekilde teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, "Tüm şantiyelerimiz, ekiplerimiz, ekipmanlarımız yangınla mücadele ediyor. Bir yandan arkadaşlarımız, ekiplerimiz diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri, uzmanların kumandası doğrultusunda yangınla mücadele ediyoruz. Karayolları ekiplerimiz şu anda yangının yerleşim yerleri ile bağlantısını kesmek için bulundukları bölgelerde geniş yollar açmaya çalışıyorlar ki yangının diğer bölgelerle bağlantısı kesilsin. Bölgedeki tüm karayolu şantiyelerimizi yangınla mücadelede kullanıyoruz. Olağanüstü bir hal var bölgede. Temennimiz yangınların bir an önce söndürülmesi. Şu anda bulunduğumuz bölgede 45 derece bir sıcaklık var. Nem neredeyse hiç yok. Bir taraftan da rüzgar esiyor. Yangınları söndürüyoruz ama bu seferde farklı yerlerde yangınlar çıkıyor" diye konuştu.

"Yangında mağdur olmuş tüm vatandaşlarımızın yanındayız. "

Hava şartlarının da etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, meteorolojiyle diyalog halinde olunduğunu belirterek; binlerce ekibin topyekün bir çalışma ile yangınla mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, koordinasyonunda burada olağanüstü bir mücadele var. Bütün herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Temennimiz yangının en kısa sürede bertaraf edilmesi. Yangında mağdur olmuş tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Onların dileklerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Yeter ki cana bir şey olmasın. Can kayıplarımız da var. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Can kaybı dışında her şeyin bir telafisi var. Can dışındaki her şeyi telafi etmek için buradayız. Ekiplerimize destek için buradayız. Vatandaşımıza destek için buradayız. İnşallah en kısa zamanda bu yangına son vereceğiz" dedi.

Sonrasında, Manavgat Yaylaalanı Köyü'nde yangından etkilenen yerleri inceleyen Bakan Karaismailoğlu; vatandaşla buluşarak ihtiyaçlarla ilgili tespitlerde bulundu.

Kaynak: Habermetre