Karayolları Ekipleri Eriyen Asfaltlarda Önlem Aldı

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı Afyonkarahisar'ın bir çok bölgesinde yollarda meydana gelen asfalt erimelerine karşı karayolları ekipleri önlem aldı.



Karayolları 31. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler hava sıcaklığının artması ile yollarda meydana gelen asfalt erimelerinin her hangi bir kaza ve olumsuzluğa neden olmaması için çalışma yapmaya başladı. Ekipler Şuhut ilçe yolu gibi bir çok yolda araçlarla asfalta toprak attılar. Ekipler gün boyu ihbar gelen yollarda çalışma yaptılar. - AFYONKARAHİSAR