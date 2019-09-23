Karayolları ekipleri dinlenme ve park noktalarını temizledi

23.09.2019 12:03

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri tarafından ilçeden geçen İzmir-Ankara D300 karayolunda temizlik çalışması yaptı.



Türkiye'nin karayolları bakımından en yoğun kullanılan yollarından birisi olan İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Kula'da, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kula karayolları ekipleri, karayolu üzerindeki dinlenme noktalarında vatandaşların bıraktığı pislikleri temizledi. Yaklaşık 65 kilometre alan içerisinde bulunan onlarca dinlenme ve park noktalarında geniş çaplı temizlik çalışması yapan karayolları ekipleri, atılan çöpler nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen dinlenme noktalarını yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşların bıraktığı çöpler ve pisliklerden yaklaşık 5 kamyon çöp toplayarak çevre dostu olduklarını ifade eden karayolları ekipleri, çevre temizliğine önem vermeyen vatandaşların pislettiği karayolunu belirli aralıklarla temizlemeye devam edeceklerini ifade etti.



Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda dinlenme ve park noktalarında temizlik çalışması yapmadan önce ve yaptıktan sonraki fotoğrafları 'öncesi ve sonrası' şeklinde paylaşan personeller, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA