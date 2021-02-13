Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde görev yapan Karayolları ekipleri, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi teyakkuza geçti.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında, Bolu Dağı Tüneli'nin de olduğu 23 kilometrelik kesimin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için hazırlıklar tamamlandı.

Geçen yıl yaklaşık 11,5 milyon aracın geçtiği bölgede 167 Karayolları personeli, 12 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 yükleyici, vinç, çekici ve kurtarıcıyla hizmet verecek.

Ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadele kapsamında 2 ton tuz hazırlandı.

Karayolları ekipleri, 23 kilometrelik alanı 93 kamerayla Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ederek güzergahta yaşanabilecek olaylara anında müdahale ediyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanması durumunda trafik, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilecek.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde sürücülerden mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını isteyen Karayolları ekipleri, mutlaka kış lastiği takılmasını, araçlarda zincir ve takoz bulundurulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder