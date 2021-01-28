Karayolları ekipleri Beypazarı'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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Karayolları ekipleri Beypazarı'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

28.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:30
Karayolları ekipleri Beypazarı'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği'nin yol ağında bulunan kısımlarda kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği'nin yol ağında bulunan kısımlarda kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden Beypazarı-Mihalıççık arası 1650 rakımlı Kartal geçişinde, Nallıhan- Göynük arası ulaşımı sağlayan 170-01 kontra kesim nolu karayolunun 1180 Meyitler geçidi ile 1270 rakımlı At Yaylası geçidinde yol ulaşıma açık.

Beypazarı ile Bolu Kıbrıscık arasında ulaşımı sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun 1650 rakımlı Ahlatlık geçişi ile 1620 rakımlı Burgaz geçitlerinde iş makinaları çalışmalarını sürdürüyor. Burada da kapalı yol bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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